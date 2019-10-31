三星電子第三季少賺55%　晶片業務倒退近八成

三星電子公布，第三季經營溢利按年倒退55.71%，至7.78萬億韓圜，連續三季跌超過五成，但略高於10月8日初步業績中預測的7.7萬億韓圜；按季增長17.87%，主要受惠於旗艦智能手機及OLED屏幕銷售強勁。

期內，收入為62萬億韓圜，按年減少5.28%，按季增長10.45%。晶片業務綜合收入為17.59萬億韓圜，經營溢利為3.05萬億韓圜，按年倒退77.65%，按季跌10.29%。

展望第四季，公司預期在季節性因素疲弱的情況下，對零部件的需求整體將低迷，而營銷費用可能會增加，以應對年底的智能手機銷售。

由於全球宏觀經濟的不確定，在客戶建立庫存的背景下，記憶晶片需求預計將按季略有增長。由於部分高端智能手機的需求低於最初的預期，加上某些生產線的利用率降低，在增加成本的情況下，大型面板價格可能繼續下降，手機屏幕業務或於第四季表現較弱。

移動業務方面，公司料由於營銷成本上升而出貨量將略有下降，而旗艦機型的銷量將從其上市後的峰值開始減弱，因此移動業務的第四季收益將按季有所下降。在年底的季節性需求幫助下，消費電子部門的收入可能會有所增長。

至2020年，公司預期5G產品和可摺疊設備的銷售額將錄得增長。

然而，隨着需求回升，記憶晶片市場仍存在不確定性，而全球行業風險依然存在。由於公司計劃根據市場情況靈活管理投資和產能營運，預計記憶晶片DRAM庫存將在2020年上半年恢復正常。公司還將繼續致力於投資，以滿足中長期需求。

－－－－－－