聯儲減息：林浩文料對港住宅樓市影響不大

美國聯儲局一如預期宣布減息0.25厘，萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，估計對香港住宅樓市影響不大，短期而言，反而社會情況、政府政策及中美關係等因素更影響樓市走勢。如息口長期持續低水平，會對樓市有一定支持。

對於按揭證券公司放寬按揭保險計劃樓價上限，他認為600萬至1,000萬港元的二手樓會亢奮3至4個月，估計該類別的成交量亦會多2至3成，但盤源及購買力會漫漫消耗。

他又估計，至年前樓價會再下調約3%至4%，以2019年全年計，住宅樓價會輕微升約1%至2%，初步預料明年樓價會相對向下調整約5%，但大幅下跌的機會不大。

此外，他預期發展商未來數月主力推出1,000萬元以下的中小型單位，但料亦會推出部分「豪宅」項目以測試市場反應。預期2019年一、二手成交量只有約60,000宗。

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