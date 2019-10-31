【專家點評】瑞銀：戰略性增持亞洲股票

最近已對亞洲(日本除外)股票轉持正面觀點(相對於美元高評級債券)。儘管在整體投資策略中，我們仍然小幅減少全球股票並增持信用債，但我們認為亞洲(日本除外)股票亦具上行空間，因此將其移回至「增持」評級。

在一連串不利因素下，包括美債收益率曲線倒掛、中美貿易爭端、全球製造業衰退、美國 ISM指數跌至10年低點、企業每股收益增長放緩、英國脫歐、美國總統特朗普面臨彈劾調查以及債務違約上升等，該行戰略性增持亞洲股票，聽起來或許有些爭議，到底為何我們會在這個時候看好亞洲？

全球金融危機過後10年以來，每當央行開始擔心經濟，市場反而變得放心。這種現象在過去幾周似乎再度浮現。貿易戰導致的信心漸失以及主要由投資拖累的全球增長放緩，使得聯儲局等全球央行愈來愈偏鴿派。

全球央行今年以來共降息57次，自2009年第一季股市跌至全球金融危機期間低點以來降息次數更是超過700次。基本上每4個交易日就會有一次降息。全球股票自上述低點回升了 300%，年度回報率達14%。由於關稅爭端導致全球製造業劇幅放緩，美國聯儲局和歐洲央行已展開新一輪寬鬆貨幣政策，使得這兩個央行的資產負債表規模將在2020年第二季時創新高。

央行舉措對於固定收益市場有着深遠影響，因為當前債券餘額中將近30%的孳息率都是負值。這迫使投資者轉向風險資產以取得正回報。而這波資金潮將推動資產價格進一步上升。因此，雖然亞洲股票今年以來的表現落後於其他市場，但有望在未來數月急起直追。

特朗普政府於2018年1月開始加徵關稅以來，全球增長明顯放緩，而全球採購經理指數(PMI)在2017年12月達到本周期的高點，即中美爆發貿易爭端的一個月前，我們認為這應該不是巧合。此後，全球製造業PMI跌破50盛衰分界線，並在2019年7月跌至低點47.3。最新公布的9月PMI雖然還在收縮區域，但已小幅回升至49.7。原則上，我們偏好在復甦初期入市，而不是等到增長已明顯回升。前次全球PMI跌至50左右是在2016年上半年，當時也是全球股票強勁牛市的開端。此外，增長放緩也會提高中美達成部分貿易協議的概率。

其他宏觀指標也出現類似的復甦。亞洲出口繼2019年第一季處於衰退之後，9月按季升 1.7%(按年-4%)。南韓10月經季節調整後為持平。亞洲工業生產年增率仍在0至5%區間底部，但回升趨勢已逐漸成形。亞洲製造業工業生產的月度或季度數據仍為持平，但北亞已開始回升(8月增長5.4%)。庫存見頂且倘若出貨增長，將會進一步提振工業生產。生產物價指數數(PPI)開始站穩腳步，特別是IT行業。全球機械訂單等領先指標的下行趨勢已定住，並處於回升的早期階段。展望2020年，我們預期全球訂單將開始反彈，從而推升工業生產回到趨勢增長水平。

我們的恐懼與貪婪指數顯示，投資者過於悲觀。投資者情緒低落主要是由於美國公債相對於風險資產(股票、高收益債券等)價格快速攀升，導致該指數在近期觸及恐慌水平，與2018年第第四季相似，觸發了買入信號。

當恐懼與貪婪指數位於-70以下，意味着投資者過度悲觀，觸發反向買入風險資產的信號。歷史上來看，MSCI亞洲(日本除外)指數在恐懼與貪婪指數在觸及-70後的六個月內平均上漲約15%，且上漲概率高達75%。

我們在考慮戰術配置時，更注意的是獲利指標，而不是估值，除非出現極端高估或低估現象。亞洲股市的遠期絕對市盈率與未來3個月的股市回報率之間相關性很小。唯一的例外是當遠期市盈率升至16倍以上或跌至10倍以下時，此時市場方向將趨於明朗。雖然市盈率未必是最佳前瞻指標，但獲利與股市方向之間顯示出相對較高的相關性。

過去18個月以來，亞洲(日本除外)企業獲利放緩，並影響到股市表現。進入9月後，靜態12個月每股收益和預估12個月每股盈利都顯示出回暖迹象。從分析師的獲利預測來看，上調與下調獲利預期的公司數之比也顯示出與股票走勢高度相關。近期該比率上升進一步證實企業獲利正在回穩。

重要的是，市場對於周期性較強市場的獲利預期更趨正面。南韓和台灣半導體和硬件設備生產商的預估每股盈利已不再下滑，預示未來12個月獲利可望好轉。過去一年半以來，由於周期性行業受到需求放緩的重壓，台灣與南韓股市都經歷了痛苦的獲利預期下調階段。此後獲利預期不斷下修，使得打敗預期的門檻相對下降，為獲利出現驚喜埋下伏筆。

鑑於我們預期美元在未來12個月將走弱，因此我們對亞洲股票也持正面看法。瑞銀預測12個月內歐元兌美元目標價為1.17，亞洲貨幣可望溫和升值。自進入21世紀以來，每當美元貶值，亞洲(日本除外)股市在93%的時間裏跑贏了全球股市。而美元升值時，亞洲(日本除外)股市在87%的時間裏表現遜於全球股市。這是由於美元往往在全球經濟增長復甦期間走軟(我們預期2020年下半年全球增長復甦)。美元貶值使得亞洲產品相對於歐洲及其他競爭者更具優勢，更何況許多亞洲公司都以美國為主要市場。

儘管美國債券孳息曲線倒掛令人擔憂，但我們認為這一次很可能與以往不同。首先，此次倒掛發生於聯儲局寬鬆貨幣之際，而過去五次倒掛都發生於聯儲局收緊政策時，並正確預示了衰退。其次，當前全球近30%的債券餘額均為負利率，投資者進行套利交易而拉低了美債孳息率，而不是由於宏觀經濟擔憂引發。而即使衰退即將來臨，我們注意到MSCI亞洲(日本除外)指數通常在兩年期與10年期美債孳息率曲線倒掛(正如2019年8月14日所發生)前的三個月表現最差，而在倒掛後的6個月和12個月上漲的概率高達80%。

由過去10年的經驗來看，股票及信用債的額外收益多是由央行政策所驅動。對投資者而言，這基本意味着在宏觀數據不佳以及央行開始擔心時入市。等到經濟復甦變得明顯再採取行動並非良策，因為屆時政策制訂者可能會決定不再提供政策支持。因此，我們認為現在是買入亞洲股票的好時機，也就是在市場情緒仍疲弱、宏觀數據還沒有受潛在流動性政策拉抬以及企業獲利尚未復甦前入市。

除了上述新推出的頭寸以外，我們維持相對於美元增持韓圜，這項頭寸自上個月推出以來表現良好。我們也維持以台股為標的的期權策略，也就是買入履約價在11,500的台股加權指數(TAIEX)看漲期權，同時買入履約價在9,800的看跌期權，到期日為2019年11月20日。在亞洲地區，我們依然增持能帶來超額收益的股市：相對於MSCI香港股票增持MSCI中國，相對於泰國增持馬來西亞。

上述戰略性增持亞洲股票配置面臨的主要風險，包括中美貿易摩擦進一步升級，進而可能引發全球經濟衰退。儘管目前這不是其基本情景，但是特朗普政府的動向已多次讓市場措手不及。

另一個重大風險在於本就疲軟的全球製造業急劇惡化。如果製造業疲態蔓延至消費領域，則全球增長放緩的情況將比目前預期更嚴重。放眼3至6個月的戰略投資期以外，現時處於周期尾段，投資者大舉投資固定收益市場，尤其是高收益信用債，以尋求較高收益。若央行目前實施的貨幣政策調整未能奏效，則信用風險可能飆升，再融資需求將大增，信用債將首先面臨估值重估風險，然後將蔓延至股市。我們認為雖然現在還不至於此，但央行前所未有的擴張資產負債表之勢無疑增加了這種風險。

瑞銀財富管理投資總監辦公室

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