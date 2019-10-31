布里斯本大型屋苑 三房聯排別墅呎價低至1600港元

【特約報道】近年澳洲成為海外資金的投資熱門地，不過該國第三大城市布里斯本的樓價目前依然低水，而未來將受惠政府大力發展基建，預計樓市前景看悄。新一期Ray White將獨家代理推出距離市中心僅8公里的大型別墅屋苑Minnippi Quarter，樓盤提供的三房聯排別墅，樓價僅約53萬澳元，折合約280萬港元，呎價低至1,600港元起，買家可享兩年5厘租金保證計劃。

Minnippi Quarter位於昆士蘭州布里斯本中產白領地區Carina，除了接近市中心外，5分鐘車程便可到達區內最大型購物中心之一、樓高11層的Westfield Carindale，生活所需一應俱全，盡享地理位置優勢。此外，該區地皮供應稀少，過去三年僅僅只有14幅地皮推出，而且當地市議會在未來將就低密度住宅區聯排別墅作出管制，故是次推出的樓盤屬難得的投資機會。

樓盤所在地的毗連地區如Cannon Hill、 Carindale、Camp Hill以及 Carina Heights等等，大多是中產、白領、專業人士或家庭首選的區住地方。住宅多以聯排別墅或獨立屋為主，被樹林、公園及自然保護區包圍，因此環境清幽、綠草如茵，令區內居民可在空氣清新的環境下生活。

是次推介的樓盤依Minnippi Parkland公園而建，未來將與高爾夫球場相鄰，盡享一望無際的綠茵景致。屋苑內更有健身室及游泳池等會所設施，滿足中產家庭對健康生活的追求。

項目提供聯排別墅及買地建屋的屋型供買家選購。其中聯排別墅共提供8款，由兩至四房單位，面積由1,200方呎起，涉及40間。住戶可享用屋苑會所設施如健身室、游泳池、圖書館及共享工作空間等等。而同期亦提供限量20幅地皮發售，買家可自選土地自選屋型，建構獨一無二的獨立屋。

該樓盤由歷史悠久、澳洲最大的國際發展商Frasers Property Australia打造。集團於1924年成立，在澳洲有多年的開發經驗，業務涵蓋住宅用地、住宅和公寓、商業、零售和工業物業、投資管理以及物業管理發展，更曾在澳洲打造的著名項目包括悉尼市中心最大的綜合住宅項目One Central Park，備受投資者追捧。該集團亦有多個項目遍布海外，如英國、新西蘭、新加坡、泰國、中國以及越南等地。

近年愈來愈多海外人士選擇移民到澳洲，主要因為移民政策寬鬆、出色的教育系統、相對輕鬆的生活節奏、健全的醫療及社會保障體系等等。惟每一年亦有為數不少的澳洲居民會移民到另一個國內城市。根據Urbis在2018年的調查發現，約有2.5萬人移民到昆士蘭州，是國內移民排行第一名，遠遠拋離第二名維多利亞。

作為澳洲第三大城市的布里斯本，未來發展前景充滿機會。當地政府為推動經濟發展，投入逾600億澳元發展並落實不同基建項目如交通網絡、醫療、教育、能源等等。其中Queen’s Wharf 是當地政府為推動經濟而打造的大型綜合度假村及娛樂區，將興建５間世界級酒店、一間賭場、三座住宅大樓、跨河大橋、新型劇院，及引入高檔餐飲、商舖等等，預料將為布里斯本帶來近1萬個工作機會，並帶來可觀的旅遊收入。

另外一個吸引投資者、移民或置業人士購入當地房地產的原因，主要是布里斯本樓價仍遠低於悉尼和墨爾本，樓價較易負擔，租金回報率更高，令為數不少的澳洲家庭為減輕負擔而遷往該城市，增加對當地的住宅需求。

投資門檻低、人口持續上升、大型基建項目推動經濟及就業機會增加、市場對住屋需求不斷增加，都將令布里斯本房地產市場走勢向上，成為不容忽視的投資地方。

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布里斯本 Minnippi Quarter展銷會

日期： 11月1至3日 (周五至周日)

時間： 下午二時至晚上九時(周五) /早上十一時至晚上七時 (周六、日)

地點： The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費講座:【投資錦囊】政府百億澳元投資 布里斯本樓市攻略

時間：下午1時及4時 (每日二場，周末限定)

查詢電話：Kingsley 王生 (852) 9794 9870

Patrick 佘生 (852) 9869 1987

Jackie 梁生 (852) 6757 1237