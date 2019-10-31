內地10月製造業PMI跌至49.3 差於預期

中國統計局公布，10月份製造業採購經理指數(PMI)為49.3，9月及預期同為49.8。

從企業規模看，大型企業PMI為49.9 ，按月下降0.9個百分點；中型企業PMI為49 ，按月高0.4個百分點；小型企業PMI為47.9，按月低0.9個百分點。

從分類指數看，生產指數為50.8，按月回落1.5個百分點，仍高於盛衰分界線，表明製造業生產繼續保持擴張態勢，擴張步伐放緩。

新訂單指數為49.6，按月下降0.9個百分點，降至盛衰分界線之下，表明製造業市場需求有所回落。

原材料庫存指數為47.4，按月小幅下降0.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量減少。從業人員指數為47.3，按月回升0.3個百分點，表明製造業企業用工量降幅有所收窄。供應商配送時間指數為50.1，雖比9月回落0.4個百分點，但略高於盛衰分界線，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月稍有加快。

另外，綜合PMI為52，9月為53.1。非製造業PMI報52.8，預期為53.6，9月為53.7。

－－－－－－