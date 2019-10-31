金管局余偉文：9月份港元存款按月增加0.6%

市場關注香港走資情況，香港金融管理局總裁余偉文表示，目前不見明顯資金流出香港銀行體系，港元匯價保持平穩水平，整體港元存款總額保持穩定，強調香港作為國際金融中心，亦是國際企業的投資中心，有資金進出實屬正常。

他亦提早透露，9月份港元存款按月上升0.6%，惟指市場應留意較長遠的存款數據，而港元存款總額受不同因素影響，包括市場集資活動及銀行存款利率，均會影響資金存入或提款情況。

美國展開今年第三度減息，他指港元拆息未必一定跟隨美息下調，需視乎資金供求變化及個別銀行資金成本。

最近兩周二手樓市較為活躍，他指樓價受不同因素影響，利率只是其中一個影響因素，亦需視乎市場供應、經濟環境、社會氣氛等， 該局會密切留意樓市變化。

余表示，美國聯儲局減息0.25厘，在市場預期之內，惟美息走勢仍未明朗，仍要視乎當地經濟數據。然而，是次減息反映當局認為美國以至環球經濟存在下行風險，香港作為開放形經濟體，受外圍影響較大，尤其中小企將面臨較大壓力。他重申，香港目前面對的經濟壓力「唔細」，提醒港人做好風險管理。

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