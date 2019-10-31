港股飆近300點 重磅藍籌抽升 手機設備股炒上
2019年10月31日 09:20
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市場憧憬香港銀行將會跟隨美國減息，港股急升281點，高見26,949點，暫維持逾200點升幅。國企指數升逾70點，主板成交220億港元。
蘋果公司業績好過預期，手機設備股領漲，舜宇光學飆近6%；瑞聲科技升4%，是表現最佳兩隻藍籌。丘鈦科技及比亞迪電子都漲近4%。
重磅藍籌全線抽升，友邦保險升1.5%；騰訊、中國移動、中國平安及建設銀行升1.1%至1.3%；滙豐控股升0.7%。
市傳阿里巴巴最快11月來港上市，刺激香港交易所升1.9%。
【09:20】騰訊撐市 中石油績後捱沽
聯儲局一如預期減息0.25厘，港股在10月最後一個交易日開市靠穩，恒生指數升40點，報26,708點；國企指數高開20點，報10,499點。
騰訊升1.5%報321港元，貢獻恒指37點。其他重磅股普遍靠穩，友邦保險升0.2%；滙豐控股及建設銀行升0.1%；中國移動平開。中國平安跌0.4%。
中國石油上季盈利大跌近六成，股價跌3.7%，是表現最差藍籌。中國石化跌1.1%；中國海洋石油升0.1%。
石藥集團升破20元，股價高開1.6%報20.3元，是表現最佳藍籌。
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