A股快報：三大指數向好 績優股揚升
2019年10月31日 09:25
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中國10月製造業採購經理指數(PMI)跌至49.3，差過市場預期；內地股市照升，滬綜指高開5點或0.19%，報2,944點；深成指高開27點或0.28%，至9,709點；創業板指數高開4點或0.26%，報1,688點。
板塊方面，次新股領漲1.6%，釀酒股升1.1%，石油股升0.7%，地產股升0.3%，有色金屬股升0.2%；而水泥股跌0.3%。
績優股做好。五糧液高開3%，公司首三季度實現淨利潤125.4億元人民幣(下同)，按年增32.11%。美的集團高開近3%，首三季度實現淨利潤213.16億元，按年增19.08%。聞泰科技高開4%，首三季度由虧轉盈，淨利潤5.30億元，全年淨利潤大幅預增。
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