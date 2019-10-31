【專家樓評】汪敦敬：銀行收緊按揭，定係想賺盡？

最近很多人關心銀行是否收緊按揭？會否不想借錢？其實今年到現時，銀行已經做夠生意，大多數銀行在現階段不是爭取生意，反而是增加利潤，所以會見到銀行的借貸態度較為保守，亦會減低回贈去提高利潤。

長遠而言，筆者看到目前的數據，香港仍然有很多資金，看不到如此安全又高利潤的按揭生意，銀行會不做或者做少點。

至於在「施政報告」放寬按揭上限之後，銀行會否跟不上？仍然很難借錢？新按揭當然要小心點，但看不到有很難借錢或借貸不暢順的情況出現，不過各位應該留意以下兩點：

第一點，首置買家承造高成數按揭的時候，雖然過不到壓力測試，是可以繳交額外保費來克服，但仍需要符合相信是一按六成按揭的壓力測試。

第二點，有一些按揭區域，例如承造6成至7成的按揭左右，有機會符合供款入息比率50%的要求，但不符合一按六成按揭的壓力測試，所以消費者在落訂前應該要先找銀行做正式的評估。

註：一按六成按揭壓力測試下的供款入息比率是參照金管局對上一份的指引。

祥益地產總裁 汪敦敬

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