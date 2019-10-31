【即市分析】體育用品股繼續玩音樂椅遊戲…

先睇今期主角安踏日前公布，與國際奧委會訂立合約，安踏將為國際奧委會委員及工作人員提供包括體育服裝、鞋和配件在內的體育裝備，合作期間將包括2020年洛桑冬季青奧會、2020年東京奧運會、2022年北京冬奧會及2022年達喀爾青奧會等，最值得關注的，乃其作為首個與國際奧委會合作的中國體育運動品牌，消息當然吸引眼球。

再睇該股業績其實唔錯，今年第三季安踏品牌產品的零售金額按年增長10至20%；FILA品牌產品零售金額則按年增長50至55%；其他品牌產品零售金額按年增長30至35%，難怪股價愈升愈有。

大行瑞銀早前就將安踏投資評級由「中性」調高至「買入」，目標價更大幅上調至86.54元。該行指，安踏第3季業績顯示旗下品牌FILA的潛在增長高於同業，加上ANTA KIDS的貢獻料逐步上升，認為市場低估了相關品牌增長潛力。

走勢上，該股股價自6月起拾級而上，10月中高見75.9元後一度整固，惟之後重新發力，昨日再創52周新高77元。現價企穩全部主要平均線之上，MACD重現牛叉，走勢偏好，可吼位跟進，目標價85元，止蝕位70元。

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