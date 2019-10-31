【即市分析】體育用品股繼續玩音樂椅遊戲…
2019年10月31日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：投資者靜待中美貿易談判發展消息，市場觀望氣氛轉濃，不過部分有消息刺激的板塊則有資金追捧，其中安踏體育(02020)向國際奧林匹克委員會提供官方服裝，股價即時起動之餘，亦帶動體育用品股板塊氣氛。(服裝鞋類板塊追蹤：https://bit.ly/2NrfT11 )
先睇今期主角安踏日前公布，與國際奧委會訂立合約，安踏將為國際奧委會委員及工作人員提供包括體育服裝、鞋和配件在內的體育裝備，合作期間將包括2020年洛桑冬季青奧會、2020年東京奧運會、2022年北京冬奧會及2022年達喀爾青奧會等，最值得關注的，乃其作為首個與國際奧委會合作的中國體育運動品牌，消息當然吸引眼球。
再睇該股業績其實唔錯，今年第三季安踏品牌產品的零售金額按年增長10至20%；FILA品牌產品零售金額則按年增長50至55%；其他品牌產品零售金額按年增長30至35%，難怪股價愈升愈有。
大行瑞銀早前就將安踏投資評級由「中性」調高至「買入」，目標價更大幅上調至86.54元。該行指，安踏第3季業績顯示旗下品牌FILA的潛在增長高於同業，加上ANTA KIDS的貢獻料逐步上升，認為市場低估了相關品牌增長潛力。
走勢上，該股股價自6月起拾級而上，10月中高見75.9元後一度整固，惟之後重新發力，昨日再創52周新高77元。現價企穩全部主要平均線之上，MACD重現牛叉，走勢偏好，可吼位跟進，目標價85元，止蝕位70元。
相對地，李寧(02331)早前公布業務營運情況，以吊牌價計算，特許經銷商於2019年9月舉辦2020年第二季度訂貨會之李寧品牌產品訂單(不包括中國李寧及李寧YOUNG)，按年錄得10%至20%低段增長，表現中規中矩。集團股價同樣以反覆向上為主，不過短期上升動力較弱，現時9日RSI為62，MACD熊叉持續，建議候低吸納為主，目標價30元，止蝕位25元。
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