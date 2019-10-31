傳中國放棄合併兩大化工巨企
2019年10月31日 10:02
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(互聯網)
外媒引述消息報道，中國計劃取消中國化工集團與中化集團的合併，主因是管理團隊之間的衝突，以及事件引發其全球資產、包括瑞士農藥生產商先正達(Syngenta)旳權益變化，美國將如何對待存有不確定性。
消息指，合併進程尚未完全取消，中化集團可能會嘗試接收中國化工幾項最有價值的資產，惟收購規模會較最初的計劃細很多。
中國化工集團在原化工部所屬企業基礎上組建的國有企業，是中國最大的化工企業，在世界500強列144位，員工16萬人。至於成立於1950年中化集團，前身為中國化工進出口總公司，現為國務院國資委監管的國有重要骨幹企業，屬石油和化工產業綜合運營商，並控股中化國際(600500SH)、中化化肥(00297)、中國金茂(00817)等多家上市公司，全球員工近6萬人。
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