溫灼培：美聯儲局明年最多再減息1次

美國聯儲局於香港時間周四宣布減息0.25厘，至1.5%至1.75%區間。最新利率期貨顯示，市場預計，今年12月份再減息的機會為22.2%。恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，數據反映今年再減息機會微，預計明年減多一次或不減息，而這取決於中美貿易談判進展，若能達成廣泛貿易協議，明年就不用減了。

他另估計，美元會持續弱勢，因料中美貿易戰及英國脫歐都有好消息。前者達成協議有利美國總統特朗普在明年大選拉票，故料中美貿易談判進展良好。他又估計，美國與中國、日本及歐洲洽商貿易協議時，都要求對方貨幣升值，變相令美元貶值。至於英國脫歐進展，他認為硬脫歐機會細。綜合以上因素，均消除了市場憂慮，增強投資者風險胃納，令美元的避險角色減褪。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：