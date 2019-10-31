港股格局：郭家耀料短線阻力在兩萬七關

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國聯儲局一如預期宣布減息四分一厘，並暗示減息周期暫時告一段落，未來或會因應經濟表現才有進一步行動，惟料消息對市況影響唔算太大。另外，第三季企業業績已陸續發布，暫未見有太大驚喜，對港股刺激作用亦有限。

郭又指，原定下月中旬舉行的亞太經濟合作組織(APEC)峰會取消，市場憂慮中美首階段貿易協議或現變數。港股近期維持反覆偏軟格局，兩萬七關屢攻不破，但短期未見有太大沽壓，料恒指在26,200至27,000點之間上落為主。

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