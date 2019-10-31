港股格局：郭家耀料短線阻力在兩萬七關
2019年10月31日 10:34
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國聯儲局一如預期宣布減息四分一厘，並暗示減息周期暫時告一段落，未來或會因應經濟表現才有進一步行動，惟料消息對市況影響唔算太大。另外，第三季企業業績已陸續發布，暫未見有太大驚喜，對港股刺激作用亦有限。
郭又指，原定下月中旬舉行的亞太經濟合作組織(APEC)峰會取消，市場憂慮中美首階段貿易協議或現變數。港股近期維持反覆偏軟格局，兩萬七關屢攻不破，但短期未見有太大沽壓，料恒指在26,200至27,000點之間上落為主。
國際油價近期表現疲弱，反映投資者對往後的原油供需看法偏向悲觀，對上游油企構成壓力。而中石油(00857)第三季業績出現明顯下滑，雖然股價積弱已久，估值已處吸引水平，但未見有反彈動力，暫宜觀望為主。
另外，超額認購542倍的中手遊(00302)周四(31日)登場，郭認為，新股熱潮早前引起關注，中手遊基石投資者「星光燿燿」，市場料首掛後表現會較理想。不過，其暗盤價升勢未能持續，且近日新股上市普遍高開低收，投資者或傾向先利套現獲利，他認為對該股首日表現不應寄予厚望，有兩成升幅應先行食胡，因預期後市走勢或會波動。
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