傳標致及快意通過合併計劃　規模媲美本田汽車

外電引述消息報道，法國車廠標致(Peugeot)母公司PSA Group和歐洲跨國車廠快意佳士拿(Fiat Chrysler)的董事會已經批准初步的合併計劃，完成後，合併後公司將成為市值約490億美元(約3,822億港元)的巨企，與日本本田汽車的規模相當。

消息說，據提議，兩家公司的股東將各自持有合併企業的50%股權。快意佳士拿的投資者將獲得55億歐元股息；標致將向股東分派其在汽車零組件製造商Faurecia SE的股份，價值約30億歐元。

合併後的公司總部設於荷蘭，董事會將由11人組成，標致方面將佔6人，包行政總裁Carlos Tavares，其將任新公司的行政總裁。快意佳士拿主席John Elkann將出任合併後公司的主席。

知情人士說，快意佳士拿的董事在周三原則上批准了協議，正待正式交易達成。至於由標致董事會授權的計劃，要求就一項具約束力的諒解備忘錄進行談判，或需時數周。雙方預計合併將產生約39億歐元的協同效應，並且不會關閉工廠。兩公司將在周四歐洲股市開市前公布初步交易。標致高層還準備在周四早上向法國工會作簡報。

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