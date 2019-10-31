中石化：料本季經營現金流200億人幣　擬拓下游市場

公司管理層表示，這是受盈利倒退及繳付稅額上升雙重夾擊，但第三季稅項支出已經回落到正常水平，現金流比前一季已有顯著好轉。現時公司預計，第四季每月經營淨現金流超過200億元人民幣(下同)，如果今年全年經營淨現金流達到1,300億元(首三季僅約814億元)，派息能力就不會受到很大影響。另外，公司表示無意調整全年資本開支1,330億元的計劃。

該公司管理層於分析員會議上表示，這是由於內地去年將天然氣居民及非居民門店價格並軌，以及公司掌握好銷售天然氣的節奏，銷量較多是在旺季完成。

然而，中石化今年首三季進口約100億噸液化天然氣(LNG)，虧損約55億元人民幣，情況跟中石油類似。公司表示往後會擴大下游燃氣市場去彌補這方面的損失，又謂今年天然氣產量有望超標。

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