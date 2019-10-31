中石化：中遠海運被制裁　強調影響可控

管理層於分析員會議上指，中石化已經「第一時間」鎖定了大量低價運油輪，並着手提高倉儲能力，以及降低原油加工量，把運費抽升的影響減到最低。

公司又指，煉油業務第三季經營溢利比前一季度低了37億元人民幣(下同)，其中14億元來自油價波動導致的庫存損失；另一方面亦由於重質油和輕質油差價進一步縮小，以及中東地緣政治影響，推高了採購成本。然而，隨着油價回穩，煉油業務第四季的「效益」會比第三季有所改善。公司往後亦會按照市場變化調整成品油的進口及生產安排，滿足國內需求之餘，提高營運效益，預期柴油對汽油產量比率會從今年首三季的1.038進一步降低。

國際海事組織(IMO)要求航運燃油含硫量上限明年起要降至僅0.5%，市場憧憬對中石化煉油業務有正面作用。管理層表示，公司已經有供應一些超低硫燃油，但具體產量方面僅指會按市場需求安排。

另外，副總裁黃文生表示，內地汽油及航空煤油需求依然強勁，而且地方煉油廠稅務比以前重，競爭縱然激烈但不至於進一步惡化，預期銷售業務第四季需求依然理想。他又稱，內地經濟保持較高速度增長會支撐乙烯及高增值產品的需求。

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