新股專輯：許繹彬指成交未配合　新股升幅受制

他續指，近期新股如集資額細、行業獨特，在認購過程及上市後受追捧不足為奇；但現今新股市場卻出現「禾雀亂飛」及「渾水摸魚」之嫌，觀察到不少股份亦在一輪「喪炒」之後急瀉，甚至出現好像早上上市的今年暫列超購王的中手游，雖然上市後有升幅，但已經不似一眾投資者的預期的情況。所以投資者仍須小心為上，在有利可圖之時可盡早獲利，而未中籤的投資者同樣適宜「隔岸觀火」，切忌因一時衝動而盲目高追。

周四港股做好。他指，轉眼又要同十月講拜拜，美聯儲局迎來今年第三次減息，是次下調25點子，聯邦基金目標利率降到1.5至1.75厘，率先利好Facebook及Apple股價上揚，周三美股收漲115點，帶動周四恒指亦高開逾二百點。港股十月料可破股災月的詛咒，截至周三本月恒指已累升575點。

原本於智利舉行的APEC會議隨著主辦方宣布取消，以致習特會泡湯，同時中美貿易戰第一階段簽訂的時間表或要隨之延後，聽聞中方建議改擇於澳門簽約。由於雙方分歧仍然存在，特朗普「狼來了」的故事屢見不鮮，不排除事態發展又再出現阻礙的可能性，仍需進一步觀望。

他續指，本月支撐大市有明顯升幅的主因，除了因外圍爭拗問題稍作緩和外，另一主因是港股成交額總算有所回升，平均升至近800億元水平，北水重臨相信是主因，連帶推動IPO市場也出現久違的盛況，重燃股民認購新股的熱情。市傳阿里巴巴最快11月來港第二上市，集資最多150億美元；但因香港目前確實仍有很多不確定的問題仍未解決，導致港股成交未能真正復甦，會否因此令該公司因此而押後上市或放棄來港上市，仍是未知知數，所以投資者必須小心可能因此消息令大市再次出現「興波作浪」，大家拭目以待。

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