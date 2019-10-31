【專家樓評】李志成：房策激活樓市　二手交投加快

新一份《施政報告》為按揭減辣，放寬按揭保險計劃門檻，將9成以及8成按揭貸款的樓價上限分別提升至800萬及1,000萬港元，有助首置市民上車，同時重啟換樓鏈。

大市短暫亢奮令氣氛轉活，二手市場交投步伐明顯加快，預計今年全年二手註冊量可企穩4萬宗以上水平。

事實上，新房策公布之前，9成以及8成按揭貸款上限分別為400萬元及600萬元，但近年600萬元或以下的放盤買少見少，令到不少首期不足，但供款能力不俗的置業人士轉投提供高成數按揭及多種付款優惠的一手市場。今次放寬按保樓價上限後，受惠的物業範圍顯著擴闊，讓市民有更多置業選擇。

至於一手方面，新房策激活樓市，發展商亦緊密部署推盤攻勢，不少採用貼市價的策略，加上設有各式付款優惠，相信新盤將會錄得不俗銷情。面對一手空置稅即將實施，預計發展商於第四季將繼續積極推盤，預計2019年全年一手註冊量將挑戰22,000宗，按年彈升近4成，兼創15年新高。

香港置業行政總裁 李志成

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