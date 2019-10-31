差估署：港島區細單位全年漲幅蒸發　新界區跑贏

差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年9月份私人住宅售價指數報380.5點，按月下跌約1.83%，已連跌4個月。

港島區細單位平均每方呎售價約16,193港元，較8月份大跌約12.14%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約696萬元。而今年第三季則下調約4.42%。截至9月份，今年則已下跌約0.43%，全年升幅已蒸發。

而九龍區同類單位平均呎價約14,768元，按月跌約1.28%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約635萬元。而今年第三季則跌約2.73%。首9個月，該區呎價仍漲約11.58%。

新界區細單位平均每方呎售價約13,739元，按月回升約2.68%。以實用面積約430方呎單位計算，該類單位平均售價約590萬元。至於今年第三季亦下調1.24%。首9個月，該區細戶則升達13.92%。

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