【即市分析】中海油服守穩10元唔怕買

集團今年首9個月營業收入按年增加55.5%至213.34億元人民幣，盈利21.18億元人民幣，轉虧為盈(2018年同期虧損2.76億元)，每股盈利0.44元人民幣。大行瑞銀報告則表示，中海油服股價自今年第二季低位以來已累升逾50%，相信未來幾年增長前景仍強勁，但考慮到有關因素已反映在股價之上，故將其評級下調至「中性」，目標價則上調至11元。

技術走勢方面，該股股價9月至10月尾主要在9至10元水平整固，但終於10月25日破位而上，現價企穩多條主要平均線，MACD牛叉持續，走勢利好，短期只要守穩10元關其實唔怕買，目標價11元，跌穿10元則止蝕。

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