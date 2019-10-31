滙豐下調最優惠利率0.125厘　11年來首次

滙豐銀行帶頭宣布下調最優惠利率(P)，減息0.125厘，由5.125厘調低至5厘，為香港銀行11年來首度減息，由於發鈔行的利率在市場一向有指標作用，料其他銀行短期內亦將陸續宣布減息。

同時，滙豐宣布將港元儲蓄存款利率由0.125厘調低至0.001厘。由周五(11月1日)起，存戶戶口結餘5,000港元以下，利率為0厘；5,000港元以上為0.001厘。該行對上一次於2018年9月28日調整最優勢利率及港元儲蓄存款利率，當時分別加息12.5及12.4點子。

另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。

至於美元儲蓄存款利率，亦由0.1厘下調至0.001厘。由周五起，存戶戶口結餘1,000美元以下，利率為0厘；1,000美元以上為0.001厘。該行對上一次於今年9月20日調整有關戶口利率，當時減息15點子。

滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，調整利率主要考慮到美國聯儲局再次減息，以及本地和國際市場的宏觀經濟環境，相信此舉有助紓緩香港企業的經營壓力。該行將繼續密切留意經濟的情況及市場競爭環境，適時檢視該行的利率水平。

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