港元拆息︰隔夜息升至2.37厘
2019年10月31日 11:24
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息重上2厘，大幅抽升至2.37厘，為本月最大升幅；1星期處1.8厘關；與樓按相關的1個月續升至1.77厘；3個月期企2.16厘水平。
31/10/2019
隔夜 2.37107厘
1星期 1.80964厘
2星期 1.77679厘
1個月 1.77786厘
2個月 2.03107厘
3個月 2.16643厘
6個月 2.21786厘
12個月 2.28714厘
30/10/2019
隔夜 1.64750厘
1星期 1.80911厘
2星期 1.78143厘
1個月 1.76250厘
2個月 2.01750厘
3個月 2.16607厘
6個月 2.21875厘
12個月 2.28732厘
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