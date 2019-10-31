聯儲減息：中原按揭料其他銀行將隨滙豐減息

中原按揭董事總經理王美鳳表示，環球減息下，美國減息符合市場預期，美議息聲明指出目前當地經濟平穩向前，暗示未有下一步減息進程，料年內維持現時息率水平。

隨着美國下半年接連減息，港元拆息已從6月高位回落，1個月拆息由2.99%降至1.76%(10月30日)，目前最優惠利率(P)與拆息差幅降至3.3%，低於長期平均數字約3.5%，造就銀行最優惠利率(P)具有減息空間。目前滙豐銀行率先下調最優惠利率0.125厘，具指標性作用，料其他銀行將陸續跟隨。

她解釋，在對上一次加息期內，美國加息第8次，香港銀行始加息0.125厘，當時美國聯邦基金利率已達2至2.25%，目前美息已降至1.5%至1.75%，因此港銀有條件將最優惠利率(P)降回0.125厘，至5厘，香港新做按息將由2.625%降至2.5%，由於年內美息及港息再下調機會不大，預料年內按息將維持2.5%低水平。

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