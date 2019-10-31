【專家點評】英鎊維持逢低買入策略

英國脫歐進展得七七八八，大致都按照我們劇本進行，首相約翰遜於議院第4次闖關終於成功，12月12日大選大概已成定數，對英鎊邁向強勢有利，不過市場或許在英國前景更為明朗前，會先行獲利，英鎊有機會調整。我們現時對英鎊採取的策略暫時是逢低買入。

英國下議院大比數通過大選日期，法案將遞上上議院審議，預計都會順利通過，國會則將於11月6日解散。有了確實大選日子，或許脫歐前路會較以往踏實。

目的我們預計大選最大機會的兩個結果為，一是保守黨勝出，並通過約翰遜提出的脫歐協議，實現英國正式離開歐盟；二是工黨帶領的聯盟勝出，並再舉行全民公投決定留歐。

若果保守黨勝出並通過協議，英鎊兌美元或升至1.35，甚至1.4水平；若工黨聯盟勝出，則有可能要再與歐盟商討協議，更有可能進行第2次全民脫歐公投，而工黨的經濟政策或限制英鎊上行動力。

不過，現時英鎊在約1.22至1.24有較強支持，即使由工黨聯盟贏得大選，在無協議脫歐風險顯著下降情況下，英鎊或者都會向1.32至1.34進發。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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