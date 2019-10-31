【保險百科】受僱VS自僱　醫保計劃該如何取捨？

自願醫保推出已有半年，各界人士響應不斷。早前，筆者在一場為自僱人士而設的分享會上，談及自由工作者於現今香港的生存之道與自保之法。究竟政府的自願醫保如何能為一眾自僱人士帶來好處？而作爲擁有團體醫保的受僱人士，又是否需要一份屬於自己的醫療保險？

現今香港，不少人極力追求自由生活和多元化的工作，自由工作者數量與日俱增。據政府統計，全港大約有21萬名各行各業的自僱人士。工作自由固然有好處，但亦同樣伴隨代價。對自由工作者而言，收入浮動不定及缺乏員工保障都是少不免的困擾。一旦患上重病則手停口停，輕則損失數月工資，重則不單背負龐大醫療費用，更會為家庭帶來巨大影響。

政府設計自願醫保，原意是為市民提供更優質的醫療保障。由於部分傳統醫療保險存在儲蓄成分，保費一般較高；相對自願醫保因專做健康產品，故入場費較為相宜。另一方面，消費者可根據職業的特點選擇適合自己的產品，如演員或攝影師等從事體力勞動容易受傷的人士，可以選擇購買包含「急症門診治療」的自願醫保。對於工作多元的自僱人士，這種能度身訂造的自由度無疑更具彈性。

至於擁有團體醫保的受僱人士又如何？眾所周知，一般團體醫保只有在員工就職時才有所保障。一旦離職或退休後不幸患上重病，則仍需自行承擔巨額醫療開支。相對而言，自願醫保是跟隨個人的保險，不設終生保障限額，並保證續保到一百歲。對受僱人士而言，亦是值得考慮的自保方案。

值得留意的是，受僱人士若希望得到更全面的保障，可在團體醫保保障之外，額外購買墊底費較高、保費相對較低的靈活計劃作第二重保障。如此一來，需要索償時便能讓團體醫保先承擔高昂的墊底費。若開支超出保額，續以自願醫保承擔。

雖然自願醫保有其好處，但消費者在選擇時亦須留神，並非保額愈高就是愈好的產品，必須根據自身情況作決定。仔細閱讀產品細則並向專業人士瞭解詳情，然後明智地選擇屬於自己的一份醫療保障，才是真正的理財王道。

自願醫保通(myVHIS)行政總裁 麥融斌

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