【午市重點睇】美匯弱勢　油價向上

●亞洲市，美匯指數曾回軟至97.303；圓匯報108.6；歐元兌美元彈上1.116；英鎊高見1.2931。港匯升見7.8338，最新處7.8361。離岸人民幣(CNH)在7.04水平。金價高見1,499美元，布油升上60.88美元，紐油報55.2美元。道指期貨升24點。

-異動股：澳優乳業發盈喜，股價曾漲9.5%。

-中石化：料本季經營現金流200億元人民幣，擬拓下游市場。

-新股專輯：中手游掛牌，股價潛水後炒高12%。

-新股專輯：雲南建投混凝土掛牌，股價潛水兩成。

-新股專輯：ESR定價16.8元，人人有份。

-SOHO中國確認不悉出售資產消息。

●【即市分析】

●聯儲減息：

-至少3間央行跟隨，巴西央行再降息0.5厘。

-澳門下調貼現窗基準利率至2厘。

●日本央行維持利率負0.1厘不變，符合預期。

●金管局余偉文：9月港元存款按月微升，資金無明顯外流。

-9月中小型售價指數按月跌1.92%。

-港島區細單位全年升幅蒸發，新界區跑贏。

●公司業績：

-ASM太平洋第三季純利按年跌63%，股價曾挫11%。

-馬鋼首三季少賺73%。

●港元拆息︰隔夜息重上2厘，漲至2.37厘。

●傳阿里巴巴擬11月在港上市，集資達150億美元。

●人民幣兌每美元中間價為7.0533，較上日上調49點子，呈三連升。

●人行淨回籠600億元人民幣。

●三星電子第三季少賺55%，晶片業務倒退77%。

●傳中國放棄合併兩大化工巨企。

●傳標致及快意通過合併計劃，規模媲美本田汽車。

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