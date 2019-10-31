【午市重點睇】美匯弱勢 油價向上
2019年10月31日 12:02
東網電視更多新聞短片
●亞洲市，美匯指數曾回軟至97.303；圓匯報108.6；歐元兌美元彈上1.116；英鎊高見1.2931。港匯升見7.8338，最新處7.8361。離岸人民幣(CNH)在7.04水平。金價高見1,499美元，布油升上60.88美元，紐油報55.2美元。道指期貨升24點。
●港股一度重上兩萬七，恒生指數半日升281點或1.06%，報26,949點。https://bit.ly/31UJ9mg
-異動股：澳優乳業發盈喜，股價曾漲9.5%。
-中石化：料本季經營現金流200億元人民幣，擬拓下游市場。
-新股專輯：中手游掛牌，股價潛水後炒高12%。
-新股專輯：雲南建投混凝土掛牌，股價潛水兩成。
-新股專輯：ESR定價16.8元，人人有份。
-SOHO中國確認不悉出售資產消息。
●【即市分析】
-中海油服守穩10元唔怕買。https://bit.ly/2WD32xj
-體育用品股繼續玩音樂椅遊戲… https://bit.ly/2NqwFO7
●A股快報：滬深三大指數半日收市個別發展。https://bit.ly/2qUG0WB
●亞洲股市：日股中段漲不足百點。https://bit.ly/2JzHWdy
●聯儲減息：
-聯儲局宣布減息0.25厘，符合市場預期。https://bit.ly/2BWk6EL
-金管局下調貼現窗基準利率至2厘。https://bit.ly/2N28cPX
-滙豐下調最優惠利率，11年來首次。https://bit.ly/2Jz4GKO
-至少3間央行跟隨，巴西央行再降息0.5厘。
-澳門下調貼現窗基準利率至2厘。
●日本央行維持利率負0.1厘不變，符合預期。
●金管局余偉文：9月港元存款按月微升，資金無明顯外流。
●差估署：9月私宅售價指數下跌1.83%，連挫4個月。https://bit.ly/36n0fMP
-9月中小型售價指數按月跌1.92%。
-港島區細單位全年升幅蒸發，新界區跑贏。
●內地10月製造業PMI跌至49.3，差於預期。https://bit.ly/2qaK04Q
●公司業績：
-ASM太平洋第三季純利按年跌63%，股價曾挫11%。
-馬鋼首三季少賺73%。
●港元拆息︰隔夜息重上2厘，漲至2.37厘。
●傳阿里巴巴擬11月在港上市，集資達150億美元。
●人民幣兌每美元中間價為7.0533，較上日上調49點子，呈三連升。
●人行淨回籠600億元人民幣。
●三星電子第三季少賺55%，晶片業務倒退77%。
●傳中國放棄合併兩大化工巨企。
●傳標致及快意通過合併計劃，規模媲美本田汽車。
─ ─ ─ ─ ─ ─
其他精彩新聞：【股民熱話】香港經濟進入技術性衰退 即係點？
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。