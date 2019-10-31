【專家點評】郵儲行回歸A股添動力

美國聯儲局議息，結果料符市場預期，市場亦把下次減息機會押注於12月。美國第3季國內生產總值，按季增1.9%，較第2季的2%有所放緩。顯示出貿易戰也把美國經濟拉下來。日本央行也有議息會議，市場估計貨幣政策不變。

四中全會討論「十四五」規劃，以制訂經濟藍圖，並提及要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，該相關板塊如被金手指沾過般即告飆升。相信未來在國策和軟件配合下，金融業將加快向數碼化轉型。近期部分新經濟股份亦見活躍。

昨日(周三)期指結算，整個10月港股表現尚算不俗，恒指自月內低位25,520水平反彈，曾累升約1,500點。10月已數度測試100天線但以失敗告終。香港多間權重藍籌企業公布季績，可惜差強人意，唯獨內銀和內險企業尚算不俗，但可惜承接力不足。香港民生相關板塊仍見壓力。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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