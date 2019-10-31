聯儲減息：經絡料未來銀行將更審慎處理按揭優惠

美國聯儲局宣布再次減息0.25厘，滙豐銀行宣布跟隨減息，現時最優惠利率（P）將由5.125厘下調至5厘，回復去年9月加息前水平。經絡按揭轉介高級副總裁曹德明認為，雖然聯儲局主席鮑威爾一直強調減息只屬周期中的正常調整，但美國已連續三次減息，加上經濟數據未見大幅轉差，未來是否仍需急速推進減息步伐成疑。

他預料，美國仍會密切監察全球經濟狀況，特別是已啟動量化寬鬆，甚至負利率的國家，視乎情況再考慮12月是否再需要減息，但相信機會將會減少。事實上，全球避險情緒降溫，一方面歐盟同意將英國脫歐期限延至明年1月底，另一方面中美兩國或提前簽署美中首階段貿易協議，此等利好消息亦有助舒緩減息速度。

至於香港的息口走勢，滙豐銀行剛宣布，下調最優惠利率（P）八分之一厘至5厘。他認為，美國對上一次加息周期已加息九次共2.25厘，但香港只加息一次達1/8厘，現時美國雖已減息三次，香港本應未需立即跟隨減息。相信是基於本土及外圍政經因素的持續影響，及本港第三季經濟將會轉差，為協助經濟復甦及幫助中小企而提早減息。

他續指，相信未來陸續將有其他銀行跟隨，料大部份銀行的P將回復至去年九月加息前的水平。早前施政報告放寬按揭成數措施，相信可刺激交投增多，激活樓市發展。

不過，鑑於香港銀行按揭業務的資金成本一直高企，以往香港實際按揭息率只是約2.625厘，比起以往及多個國家來說按息仍屬偏低水平，因此自6月起多間銀行已開始收緊按揭優惠如現金回贈及提高按息，相信減息後按揭業務的邊際利潤將更見低微，加上經濟前景不明朗，銀行承做按揭業務時將會更加審慎，不排除銀行會再將按揭優惠減少。

以現時實際按息將為2.625厘，減息後實際按息將減少2.5厘。以每100萬貸款額計算，供款30年，每月供款將減少約$66/1.6%，全期利息將節省$23,507/5.3%。

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