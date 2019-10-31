【瑞銀推介】內險股CALL輪部署
2019年10月31日 12:28
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(互聯網)
瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：踏入季度業績高峰期，內險龍頭中國人壽及中國平安分別公布第三季的業績，雖然兩者都錄得顯著的按年盈利增長，但股價在業績公布後的表現卻強弱互見。
國壽受惠於新業務價值增長優於巿場預期，股價重上20港元心理關口。事實上，國壽股價表現較大程度受A股表現影響，若投資者認為第四季A股會有較佳表現，加上公司新業務價值增長有所改善，看好其表現可留意CALL輪(27392)，行使價22.05元，2020年2月到期，有效槓桿約10倍。
另外平保近日表現則較為落後，但回至90元心理關口附近暫時覓得支持，投資者如博該股短線有機會追落後，可考慮貼價CALL輪(23681)，行使價93.33元，2019年12月到期，有效槓桿約19倍。
相反，若看淡保險股表現，可留意以下PUT輪：
國壽認沽證(12346)，行使價18元，2020年4月到期，有效槓桿約6.1倍。
平保認沽證(12155)，行使價86.85元，2020年3月到期，有效槓桿約9.2倍。
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