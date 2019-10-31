滙豐梁兆基：香港再無減息空間 料不會大量走資

滙豐銀行宣布減息八分之一厘，該行亞太區顧問梁兆基表示，港元同業拆息持續於較低水平，並預期有關趨勢延續，該行根據市場競爭情況作出有關決定，對於目前香港經濟下行環境，認為下調利率有助紓緩企業成本壓力，儘管利率減幅有限，未能產生顯著作用，但形容為「及時雨」。

他指出，香港存款利率技術上已處於零水平，未來減無可減，預期美國年內再減息機會不大，不過料明年上半年有機會再減息一次。不過，倘若美國今年再減息一次，坦言香港亦再無減息空間，目前無考慮負利率的需要。

對於該行減息舉動是否屬「政治任務」救經濟，他指香港屬於自由市場，所有利率屬於商業決定，並考慮自身資金條件，但認為低利率對經濟復甦及企業成本壓力有幫助，冀與企業客戶共度時艱。

至於減息會否加快存款流走，他指從金管局公布最新數字，不見有任何資金流出香港，減息行動在於紓緩企業困況，不見得對資金流動產生影響。

面對香港困局，他指市民查詢離岸開戶屬合理及自然反應，亦承認該行客戶要求開戶個案錄得上升，但不見大量資金轉移至海外戶口，相信未來不會有大量資金流走。

至於減息對香港樓市影響，他認為，利率只是影響香港樓市其中一項因素，而是次減幅更屬輕微，未來樓市走向亦視乎市場供應及對香港社會的信心。

港府將於下午公布第三季經濟數據，他預期有機會錄得技術性衰退。該行料香港經濟全年將出現約0.5%的輕微負增長，撇除社會示威事件，料明年香港經濟錄輕微正增長。

－－－－－－