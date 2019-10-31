傳上海要求網貸平台停發新產品 逐步取締P2P業務
2019年10月31日 12:59
東網電視更多新聞短片
外電引述消息報道，內地金融相關監管機構已下令上海的40多家P2P貸款平台退出相關業務，為業界帶來最新一輪的衝擊。
消息人士說，包括有中國平安(02318)背景的陸金所及點融的部分較具規模的平台，在最近被上海市地方金融監督管理局約談，被告知要停止發行新產品，並逐步結束現有P2P貸款服務；反映內地徹底改革P2P行業的決心。
目前內地P2P貸款業有逾1,500億美元的貸款餘額，在高峰時期曾有逾5,000萬名投資者，但因出現欺詐和違約問題，遭官方整頓，以避免金融風險。
日前亦有內媒報道，上海一眾P2P平台簽署了停業承諾書，惟上海互聯網金融行業協會已予以否認。消息說，監管機構與這些平台作口頭溝通，但未有提出明確的最後限期。
P2P貸款是英文peer to peer lending的縮寫，意即個人對個人，又稱點對點網絡借款，是一種將小額資金聚集起來，借給有資金需求人群的一種民間小額借貸模式，屬於互聯網金融產品的一種。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。