傳上海要求網貸平台停發新產品　逐步取締P2P業務

外電引述消息報道，內地金融相關監管機構已下令上海的40多家P2P貸款平台退出相關業務，為業界帶來最新一輪的衝擊。

目前內地P2P貸款業有逾1,500億美元的貸款餘額，在高峰時期曾有逾5,000萬名投資者，但因出現欺詐和違約問題，遭官方整頓，以避免金融風險。

日前亦有內媒報道，上海一眾P2P平台簽署了停業承諾書，惟上海互聯網金融行業協會已予以否認。消息說，監管機構與這些平台作口頭溝通，但未有提出明確的最後限期。

P2P貸款是英文peer to peer lending的縮寫，意即個人對個人，又稱點對點網絡借款，是一種將小額資金聚集起來，借給有資金需求人群的一種民間小額借貸模式，屬於互聯網金融產品的一種。

－－－－－－