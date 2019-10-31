人民幣兌美元升破7.04　分析料短暫或突破7算

美國聯儲局再度減息拖低美匯指數，刺激人民幣升穿7.04水平，在岸人民幣(CNY)最新報7.0383兌每美元，按日升201點子，離岸人民幣(CNH)則報7.0336，每百港元兌89.7元人民幣。

彭博社引述建設銀行報告指出，如果中美兩國於11月簽署第一階段協議，將提振人民幣升值，或能短暫突破7算關口，但未必持續轉強，預計11月人民幣波動區間為7至7.15。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰則指，人民幣升至7.05附近，已經反映當前貿易談判大部分利好信息，進一步上漲需要取消關稅等更多實際進展。

西太平洋銀行亞洲策略主管Frances Cheung亦態度審慎，相信待中美貿易第一階段協議的文本，市場才會將樂觀情緒延伸到11月中旬以後，同時亦需要看到經濟成長企穩的迹象。

彭博行業研究亞太外匯利率策略師趙志軒估計，臨近中美簽署首階段協議時人民幣將會轉強，惟於宣布簽署協議後或旋即轉弱。第二階段的貿易談判困難重重，料人民幣升破7算機會不大。

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