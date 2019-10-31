ASM太平洋：明年首季或明顯復甦　睇好半導體前景

公司第三季收入僅5.13億美元，較指引下限略低，預計第四季收入會介乎4.6億至5.1億美元，新增訂單會較第三季有雙位數百分比的減少，而收入下跌亦會稍為拖低毛利率。

李表示，ASM太平洋的物料業務訂單金額於截至9月底止已經連續三季上升，並回到2017年時的水平，而先進封裝機器的表現亦有回穩迹象，因此可見行業正在築底，回暖在望。這與內地希望提高半導體國產化不無關係。

他續稱，通常農曆新年過後，內地廠商(可以是本土或外資)都會開始落單，而鑑於明年農曆新年於1月底，相對較早，如果上述「傳統智慧」應驗，明年首季的落單期會較長，故半導體行業可能明年首季就會有較顯著的復甦。如果中美達成首階段貿易協議、英國脫歐得到解決，他相信明年下半年會不俗。

現時公司估計，今年全年收入會下降，三大業務都不能幸免。第四季物料業務會錄得按季及按年上升，但後工序設備、表面貼裝技術(SMT)解決方案，均會按年及按季下滑。李指出，現時客戶的投資信心明顯因為貿易戰而受挫，部分更擔心購置機器後訂單能否維持，乾脆放棄大額訂單。

李續稱，對半導體前景依然充滿信心，原因是5G會令基站數量、更換智能手機、以至數據儲存需求攀升，「出年東京奧運會係大家見識5G好處嘅時機」，而且半導體在物聯網和人工智能(AI)不可或缺。他又相信，內地汽車銷情遇冷，對公司的影響不會太久，原因是當汽車銷量下滑，車廠就要想辦法出奇制勝，如增加車內的科技功能，汽車的半導體含量將會提升。

另外，李提到，馬來西亞柔佛州的新廠房剛剛完工，日後會生產來自全球各地的訂單。其繼任人、候任行政總裁黃梓达表示，該廠房會兼顧集團三大業務，但由於要把生產設備遷移進去需要一段時間，要一年至一年半始能完全運作。

李又指，大股東會否減持、如減持又會賣給誰，他無法得悉或控制，但個人相信不會發生。而就算有，也不會影響集團的運作。

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