ASM太平洋：明年首季或明顯復甦 睇好半導體前景
2019年10月31日 13:22
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李偉光(左)及黃梓达(右)
半導體裝嵌商ASM太平洋(00522)行政總裁李偉光強調，內地正引領半導體行業在全球政經局勢甚不明朗的情況下回到復甦軌道，或許明年首季會開始明顯。
公司第三季收入僅5.13億美元，較指引下限略低，預計第四季收入會介乎4.6億至5.1億美元，新增訂單會較第三季有雙位數百分比的減少，而收入下跌亦會稍為拖低毛利率。
李表示，ASM太平洋的物料業務訂單金額於截至9月底止已經連續三季上升，並回到2017年時的水平，而先進封裝機器的表現亦有回穩迹象，因此可見行業正在築底，回暖在望。這與內地希望提高半導體國產化不無關係。
他續稱，通常農曆新年過後，內地廠商(可以是本土或外資)都會開始落單，而鑑於明年農曆新年於1月底，相對較早，如果上述「傳統智慧」應驗，明年首季的落單期會較長，故半導體行業可能明年首季就會有較顯著的復甦。如果中美達成首階段貿易協議、英國脫歐得到解決，他相信明年下半年會不俗。
現時公司估計，今年全年收入會下降，三大業務都不能幸免。第四季物料業務會錄得按季及按年上升，但後工序設備、表面貼裝技術(SMT)解決方案，均會按年及按季下滑。李指出，現時客戶的投資信心明顯因為貿易戰而受挫，部分更擔心購置機器後訂單能否維持，乾脆放棄大額訂單。
李續稱，對半導體前景依然充滿信心，原因是5G會令基站數量、更換智能手機、以至數據儲存需求攀升，「出年東京奧運會係大家見識5G好處嘅時機」，而且半導體在物聯網和人工智能(AI)不可或缺。他又相信，內地汽車銷情遇冷，對公司的影響不會太久，原因是當汽車銷量下滑，車廠就要想辦法出奇制勝，如增加車內的科技功能，汽車的半導體含量將會提升。
另外，李提到，馬來西亞柔佛州的新廠房剛剛完工，日後會生產來自全球各地的訂單。其繼任人、候任行政總裁黃梓达表示，該廠房會兼顧集團三大業務，但由於要把生產設備遷移進去需要一段時間，要一年至一年半始能完全運作。
李又指，大股東會否減持、如減持又會賣給誰，他無法得悉或控制，但個人相信不會發生。而就算有，也不會影響集團的運作。
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