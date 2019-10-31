【瑞通推介】手機設備股急升　輪證精點

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局減息0.25厘，並暗示未來減息步伐將暫緩，減輕投資者對美國經濟前景憂慮，帶動道指隔晚升115點，收報27,186點。

大市周三(30日)憂慮中美首階段貿易協議無法在下月簽署，恒指先升後跌，收報26,667點，跌119點。周四(31日)早段一度回升逾300點，升穿兩萬七關口，收復10天線。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾1,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,000萬元，反映投資者對後市各有看法。周三其牛證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

在10月反覆向上的瑞聲科技，周三先跌後回升，午後受資金追捧抽升，一度升抵50元關口創5個月高位，收報49.3元，逆市升逾1.3%。蘋果公司(Apple Inc.)上季少賺逾3%，但勝市場預期，瑞聲科技周四早段再升逾半成，高位重上52.1元之近半年高位。周三分別有117萬和27萬元淨流入其好倉和淡倉。另一手機設備股舜宇光學同樣亦炒上，急升逾8%，高見128.7元之14個月高位。

報道指阿里巴巴擬最早11月來港上市，集資最多150億美元，消息刺激香港交易所升近2%，升至248.6元之逾1個月高位，突破近期的上落區間頂部。周三有超過80萬及60萬元淨流入其好倉及淡倉。

北水繼續追捧美團點評，周三其港股通再錄約6億元淨流入。該股周三先跌後回升，收升近2.2%於94元，為接近全日高位。周四(31日)早段靠穩。股份連續3日收於10天線之上，技術走勢續強，阻力續觀望歷史高位97.4元，而近個半月守穩的20天線(89.7元)為重要支持。輪證資金流方面，周三分別有近1,200萬和300萬元淨流入其好倉和淡倉。

建設銀行周三公布第三季盈利711.54億元人民幣，按年增長6%，首三季多賺逾5%，不良貸款率下降0.03個百分點。周三有超過4億元北水經港股通淨流出該股，股價收挫1.3%於6.23元，盤中曾跌穿6.2元，跑輸大市，周四早段升逾1%，重上6.3元。輪證資金流方面，周三分別有近140萬和25萬元淨流入其好倉和淡倉。

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