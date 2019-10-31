樓價調整：利嘉閣料全年私宅售價升3至4%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，社會動盪仍未平息，持續影響買家入市信心，導致9月份官方樓價指數跌幅繼續擴大。差估署公布的最新數據顯示，截至2019年9月份私人住宅售價指數進一步跌至380點邊緣水平，報380.5點，較8月份的387.6點再跌1.83%，樓價已連跌4個月，且創過去9個月以來最大的單月跌幅。總結今年首9個月，樓價累積升幅收窄至只有5.87%，而比較5月份歷史高位的396.9點則下跌4.13%。

陳海潮指出，由於官方數字略有滯後，預期下次公布的10月份樓價指數將持續反映社會運動的影響，而繼續錄得與9月份相若的跌幅。不過，自10月中旬新一份《施政報告》放寬首置九成按揭的樓價上限後，即時刺激二手住宅交投量價齊升，加上美國聯儲局宣布再次減息1/4厘，本地可延長低息環境，對樓市有利好及支持作用，故預期11月份樓價跌幅有機會顯著收窄，而12月份更不排除可錄得輕微的升幅。

陳氏預期，倘若配合社會運動繼續漸轉平息，則料全年官方樓價指數仍可錄得3至4%的低單位數升幅。

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