【專家點評】比亞迪股份前景難樂觀

集團預期，今年全年股東應佔溢利將介乎15.84億至17.74億元人民幣之間，較去年的27.8億元人民幣下跌36至43%，意味第四季盈利將繼續錄得顯著跌幅。

集團表示，受宏觀經濟形勢影響，預計第四季度汽車行業整體市場需求依然疲弱，加上燃油汽車價格體系變化的衝擊和新能源汽車補貼大幅退坡影響，預計新能汽車業務盈利將有一定幅度下滑，惟燃油汽車業務則預期將有所恢復。

受到新能源汽車補貼退坡影響，集團第三季業績表現疲弱，而第四季業績亦勢將繼續受到同樣因素拖累，預料集團股價將會受壓，留意下試32元的可能。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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