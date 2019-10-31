【專家點評】比亞迪股份前景難樂觀
2019年10月31日 14:15
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比亞迪股份(01211)截至9月底止，第三季股東應佔溢利1.20億元人民幣，按年減少88.58%；營業收入下跌9.2%至316.38億人民幣。今年首9個月，股東應佔溢利為15.74億元人民幣，按年增長3.1%，接近集團於中期報告所預測的盈利區間下限。
集團預期，今年全年股東應佔溢利將介乎15.84億至17.74億元人民幣之間，較去年的27.8億元人民幣下跌36至43%，意味第四季盈利將繼續錄得顯著跌幅。
集團表示，受宏觀經濟形勢影響，預計第四季度汽車行業整體市場需求依然疲弱，加上燃油汽車價格體系變化的衝擊和新能源汽車補貼大幅退坡影響，預計新能汽車業務盈利將有一定幅度下滑，惟燃油汽車業務則預期將有所恢復。
受到新能源汽車補貼退坡影響，集團第三季業績表現疲弱，而第四季業績亦勢將繼續受到同樣因素拖累，預料集團股價將會受壓，留意下試32元的可能。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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