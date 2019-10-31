中石油︰環境縱艱難　有能力維持穩定派息政策

中石油代表稱，下游業務競爭依然激烈，需求呆滯，充滿挑戰，或許第四季也會與第三季相當，甚至明年也恐怕沒有改善，現時會致力控制好成本。

不過，他強調，儘管中石油是一家上中下游業務一體化公司，還是比較側重上游。集團近期新發現的資源足以支持公司上游業務未來1、2年的增長，而以目前工作進度來看，今年全年油氣產量或許可以超額完成。

至於上游勘探與生產業務第三季經營溢利按年倒退16%、按季銳減逾半。他表示，與油氣產量上升推高了折讓開支有關，不完全是石油和天然氣價格下滑造成。中石油首三季單位操作成本按年略跌1.7%。

進口天然氣和液化天然氣(LNG)虧損上季又顯著擴大，按年跳升超過六成，當然又被分析員不斷追問。中石油代表解釋，這主要是因為美元升值推高了採購成本，但相信今年第四季用氣高峰期之實現氣價會較去年同期為高。

與此同時，中石油會在國家政策允許的範圍內盡力提高冬季的氣價，並會尋求把天然氣往價錢較高的地區銷售。此外亦會改善進口氣結構，在盡力履行長期供氣合約之際，尋求把握任何較低的現貨價採購天然氣，務求「努力控制進口氣的虧損」。

至於首三季實現氣價下滑，跟中石化相反，公司解釋，實現氣價是國內氣價和國外天然氣貿易價格綜合得出，其實內地氣價以美元計期內按年上升了0.7%，如果單看人民幣價格更加是按年上升5.8%。

另外，中石油無意改變今年全年資本開支3,006億元人民幣的目標。

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