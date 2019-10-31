樓價UPDATES：藍籌二手屋苑交投轉旺

紅磡黃埔花園本月交投暢旺，暫已錄約22宗個案，平均實用呎價16,976港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城Imperial Kennedy本月錄得約兩宗成交，包括一個低層G室，實用面積552方呎，兩房間隔，望開揚池景。單位放盤約兩個月，由叫價1,350萬元減至1,300萬元連租約易手，實用呎價23,551元。屋苑現約有25個放盤，叫價由約1,000萬元起。

●西灣河嘉亨灣1座高層E室兩房戶，實用面積493方呎，望單邊開揚景觀。業主9月底放盤，叫價1,050萬元，由於睇淡後市，最終願減22萬元，以1,028萬元易手，實用呎價20,852元。原業主於2009年以485萬元入市，持貨10年帳面獲利543萬元。

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九龍區

●紅磡黃埔花園9期9座低層E室，實用面積860方呎，屬三房包括套房間隔，另設工人房。單位向南方及享海景，最初開價1,550萬元，放盤多時，近日累減100萬元，以1,450萬元易手，實用呎價16,860元。原業主於2013年11月以985萬元入市，持貨6年帳面獲利465萬元。

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新界區

●東涌海堤灣畔1座中層A室，實用面積582方呎，兩房兩廳間隔，原業主叫價750萬元，及後反價15萬元或2%，以765萬元獲承接，實用呎價13,144元。原業主持貨9年，帳面獲利430萬元。屋苑本月暫錄約11宗二手個案，平均實用呎價12,851元。

●沙田富豪花園帝皇閣高層G室三房戶，實用面積560方呎，議價後以798萬元易手，實用呎價14,250元。上址為原業主於2007年以248萬元購入，帳面獲利550萬元。

●馬鞍山新港城B座中層07室，實用面積348方呎，以兩房設計，開價約640萬元，議價後以623萬元易手，實用呎價17,902元。原業主早於1997年以251萬元購入上址，持貨22年帳面獲利約372萬元。

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