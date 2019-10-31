【即市分析】受惠5G概念　吼舜宇認購證

從基本面睇，智能手機製造商早前連環推出新手機，利好手機設備股。作為手機鏡頭龍頭的舜宇光學，早前公布的9月份出貨數據表現不俗，加上如今環球手機品牌業績理想，而考慮到大行早前普遍睇好舜宇前景，所以即使股價其實累升已多，惟在「有智慧不如趁勢」的大前提下，順勢追貨仍是具一定值博率。

券商大和報告指，雖然舜宇短期面對挑戰，但盈利前景仍強勁，更認為其是行業首選股，重申「買入」評級，目標價上調至137元。大行高盛則指舜宇客戶覆蓋面廣，三星更是舜宇手機鏡頭的最大客戶，佔其上半年毛利46%，維持其「買入」評級。

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