內地5G套餐正式出爐 80%人嗌貴！
2019年10月31日 15:19
東網電視更多新聞短片
（互聯網）
工信部副部長陳肇雄今日於2019年中國國際信息通信展覽會的開幕論壇上，宣布5G商用正式啟動。中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國電信(00728)亦於今日(31日)較早前在自家應用程式公開月費計劃，但騰訊科技公眾號內的投票顯示，84%受訪者覺得收費偏貴。
三大電訊商正式披露的5G月費計劃與日前流傳的版本大致相同，中移入門價為128元人民幣(下同)，聯通和中電信的是129元，同等價位的月費，聯通和中電信平1元。中移個人用戶套餐論價位、數據量及通話分鐘與之前流傳的全一樣，介乎128至598元，298、398及598元的高峰網速為每秒1GB，128及198元為每秒500MB；而用爆數據後，每GB收5元，當月額外數據開支到15元就變成每GB收3元。
差異主要在於，聯通和中電信實際上分7個檔次。聯通比傳聞多出來的1個檔次為239元，高峰網速每秒500MB，包全國範圍80GB數據和1,000通話分鐘。中電信原來還有399及599元檔次。
另外，中移還有一個綑綁固網寬頻服務的「家庭版」5G套餐體系，分169、269、369、569和869元，369元或以上的高峰網速每秒1GB，合約包的流動數據量與個人版相對應，但通話分鐘會較多，每個檔次分別還在於合約所包的家居寬頻速度，對應價位為100、200、300、500及1,000MB，同時包不同數據的「魔百和」電視機頂盒。
陳指出，內地今年年底將開通13萬個5G基站，北京、上海等地「連片覆蓋」。中電信和聯通早前宣布共建5G網絡，其重頭戲之一是雙方共享3.5GHz黃金頻段之頻譜，市場注視這對網絡質素、以至對競爭格局之影響。內媒日前曾經報道，聯通和中電信早前在廣州做過一個測試，雙方頻譜「合體」後單用戶最高下載速度達到每秒2.5GB。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。