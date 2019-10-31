內地5G套餐正式出爐　80%人嗌貴！

三大電訊商正式披露的5G月費計劃與日前流傳的版本大致相同，中移入門價為128元人民幣(下同)，聯通和中電信的是129元，同等價位的月費，聯通和中電信平1元。中移個人用戶套餐論價位、數據量及通話分鐘與之前流傳的全一樣，介乎128至598元，298、398及598元的高峰網速為每秒1GB，128及198元為每秒500MB；而用爆數據後，每GB收5元，當月額外數據開支到15元就變成每GB收3元。

差異主要在於，聯通和中電信實際上分7個檔次。聯通比傳聞多出來的1個檔次為239元，高峰網速每秒500MB，包全國範圍80GB數據和1,000通話分鐘。中電信原來還有399及599元檔次。

另外，中移還有一個綑綁固網寬頻服務的「家庭版」5G套餐體系，分169、269、369、569和869元，369元或以上的高峰網速每秒1GB，合約包的流動數據量與個人版相對應，但通話分鐘會較多，每個檔次分別還在於合約所包的家居寬頻速度，對應價位為100、200、300、500及1,000MB，同時包不同數據的「魔百和」電視機頂盒。

陳指出，內地今年年底將開通13萬個5G基站，北京、上海等地「連片覆蓋」。中電信和聯通早前宣布共建5G網絡，其重頭戲之一是雙方共享3.5GHz黃金頻段之頻譜，市場注視這對網絡質素、以至對競爭格局之影響。內媒日前曾經報道，聯通和中電信早前在廣州做過一個測試，雙方頻譜「合體」後單用戶最高下載速度達到每秒2.5GB。

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