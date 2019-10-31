聯儲減息：王美鳳料按息維持2.5厘水平

香港兩間發鈔行滙豐銀行及渣打銀行先後宣布，明日起下調最優惠利率(P)0.125厘，意味有關銀行按揭封頂利率隨之調低，新做實際按息將由2.625厘，減至2.5厘，有助降低業主供款負擔。

以還款期30年，按息下調0.125厘，至2.5厘計算，每100萬港元貸款額，每月供款將減少66元或1.6%，至3,951元。近期香港按揭證券公司放寬按保條款後，800萬元物業亦可敍做八成按揭，以貸款額640萬元計，每月供款將節省418元，至2.52萬元，而全期總利息可慳達15萬元。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳認為，今年美息及港息再下調機會不大，預料年內按息將維持2.5厘水平。今年銀行上調新做按息累積達0.25厘，減息後意味加幅收窄至0.125厘，相信減「P」有助所有供款人士減輕供款負擔，加上最近按保放寬，料接連利好消息對樓市有支持作用。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝則預計，滙豐未來或將按揭封頂利率進一步上調至「P」減2.375厘，即實際按息維持2.625%，以抵銷現時減息效果。

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