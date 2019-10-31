聯儲減息：嘉湖山莊有業主反價10萬元放盤

中原伍耀祖表示，美國剛宣布減息，本地大型銀行亦即跟隨，對樓市屬利好消息，屋苑即出現零星反價、轉租個案。其中天水圍嘉湖山莊樂湖居11座低層B室，三房一套間隔，實用面積633方呎，原先叫價620萬港元，今日加價至630萬元。

另一宗賞湖居1座高層D室，實用面積551方呎，原先叫價605萬元放售，並以1.4萬元放租，今日決定暫時封盤不售、僅放租。

他又指出，嘉湖山莊下半月成交急增，全月共錄得68宗成交，較上月多45%，成交量創2015年6月錄72宗後，超過4年單月新高。

買家入市意欲高漲，睇樓及成交氣氛暢旺。業主議價幅度料陸續收窄，本月成交平均實用呎價10,565元，較上月回升1.6%。預計11月市況更加熱鬧。

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