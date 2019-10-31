【市後重點睇】金價升抵千五美元 道期向上
2019年10月31日 16:13
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(美聯社圖片)
美匯指數低企97.3水平；圓匯守108.6；歐元兌美元徘徊1.116；英鎊續升上1.2941。港匯處7.8375。離岸人民幣(CNH)企7.0346。金價升抵1,500美元，布油報60.95美元，紐油報55.35美元。道指期貨升19點。
●市後關注點
-18:00 歐元區第3季國內生產總值(GDP)、9月失業率、10月核心消費物價指數(CPI)
-20:30 美國9月個人收入及開支、美國上周首次申領失業救濟人數
●港股未能重上兩萬七，恒生指數全日升239點或0.9%，收報26,906點；10月全月累漲814點。https://bit.ly/31UJ9mg
●A股快報：滬綜指跌0.3%，中石油領跌。https://bit.ly/2qUG0WB
●亞洲股市：日股收升83，軟銀漲逾3%。https://bit.ly/2JzHWdy
●全球經貿戰：中美經貿團隊將於周五再次通話。
●【大行報告】大摩上調恒地目標價至37元。https://bit.ly/33ejFl2
●【股匯攻略】國指上望10,700點。https://bit.ly/2qX5Au9
●【專家點評】
-郵儲行回歸A股添動力。https://bit.ly/2psDWoy
-比亞迪股份前景難樂觀。https://bit.ly/2NwColg
●修例風波：新加坡銀行業9月外幣存款大升17%。
●滙豐下調最優惠利率0.125厘，11年來首次。https://bit.ly/2q91xdK
-滙豐梁兆基：香港再無減息空間，料不會大量走資。
-渣打香港下調最優惠利率0.125厘。
●聯儲減息：
-發展商指買家添信心，樓市交投料增。
-經絡料未來銀行將更審慎處理按揭優惠。
-代理指受制兩大隱憂，港樓短期價跌量升。
-嘉湖山莊有業主反價10萬元放盤。
-王美鳳料按息維持2.5厘水平。
●差估署：9月私宅售價指數下跌1.83%，連挫4個月。https://bit.ly/36n0fMP
-利嘉閣料全年私宅售價升3至4%。
●中國財政部重啟歐元主權債，中行任承銷商。
●傳上海要求網貸平台停發新產品，逐步取締P2P業務。
●人民幣兌美元升破7.04，分析料短暫或突破7算。
●ASM太平洋：明年首季或明顯復甦，睇好半導體前景。
●何文田ST. GEORGE’S MANSIONS最快年內開售。
●中石油︰油氣管道公司沒有成立時間表；有能力維持穩定派息政策。
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