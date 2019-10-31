【市後重點睇】金價升抵千五美元　道期向上

美匯指數低企97.3水平；圓匯守108.6；歐元兌美元徘徊1.116；英鎊續升上1.2941。港匯處7.8375。離岸人民幣(CNH)企7.0346。金價升抵1,500美元，布油報60.95美元，紐油報55.35美元。道指期貨升19點。

●市後關注點

-18:00 歐元區第3季國內生產總值(GDP)、9月失業率、10月核心消費物價指數(CPI)

-20:30 美國9月個人收入及開支、美國上周首次申領失業救濟人數

●全球經貿戰：中美經貿團隊將於周五再次通話。

●【專家點評】

●修例風波：新加坡銀行業9月外幣存款大升17%。

-滙豐梁兆基：香港再無減息空間，料不會大量走資。

-渣打香港下調最優惠利率0.125厘。

●聯儲減息：

-發展商指買家添信心，樓市交投料增。

-經絡料未來銀行將更審慎處理按揭優惠。

-代理指受制兩大隱憂，港樓短期價跌量升。

-嘉湖山莊有業主反價10萬元放盤。

-王美鳳料按息維持2.5厘水平。

-利嘉閣料全年私宅售價升3至4%。

●中國財政部重啟歐元主權債，中行任承銷商。

●傳上海要求網貸平台停發新產品，逐步取締P2P業務。

●人民幣兌美元升破7.04，分析料短暫或突破7算。

●ASM太平洋：明年首季或明顯復甦，睇好半導體前景。

●何文田ST. GEORGE’S MANSIONS最快年內開售。

●中石油︰油氣管道公司沒有成立時間表；有能力維持穩定派息政策。

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