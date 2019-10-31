【經濟災難】港第3季GDP按年跌2.9%　陷技術性衰退

政府統計處公布，據預先估計數字，香港2019年第3季本地生產總值(GDP)較上年同期實質下跌2.9%。第3季下跌是由於內部及對外需求均表現疲弱所致。

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值繼上一季下跌0.5%後，在第3季的跌幅擴大至3.2%，即連續兩季錄得按季負增長，顯示香港經濟正式陷入技術性衰退。

政府發言人表示，香港經濟增長在全球經濟放緩和中美貿易摩擦的影響下，自去年起已拾級而下。最近更受到本地社會事件嚴重衝擊，情況急轉直下。

隨着環球製造業和貿易活動進一步放慢，第3季香港整體貨物出口跌幅擴大。本地社會事件令訪港旅遊業受到重創，服務輸出錄得自2003年第2季以來最大的按年跌幅。內部需求明顯轉差。連串大型示威活動對零售、飲食和其他消費相關行業造成重大干擾，私人消費開支按年下跌，為超過10年以來首次；經濟信心低迷，整體投資開支的跌勢加劇。

發言人續指，展望未來，由於環球經濟增長短期內料會維持偏軟，香港出口難望有明顯改善，加上本地社會事件的衝擊未見有減退跡象，將繼續影響私人消費和投資情緒，今年餘下時間香港經濟仍會面對顯著的下行壓力。近月所有企業調查均顯示，本地營商氣氛變得非常悲觀。考慮到今年首3季合計經濟按年收縮0.7%，以及經濟表現短期內難有起色，2019年全年經濟很可能會呈現負增長。

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