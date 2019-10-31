【零售浩劫】利嘉閣：舖位買賣連續兩個月少於百宗

利嘉閣(工商舖)地產商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，局勢持續動盪，周末示威不斷，令店舖買家卻步，致成交維持在百宗以下徘徊。

根據土地註冊處最新資料顯示，2019年9月份全港共錄82宗店舖買賣登記，較8月份的76宗微升8%，連續兩個月少於百宗，屬近月較低水平。至於期內買賣登記金額錄得約26.72億元，按月大增66%，包括受惠部分收購項目所刺激。

按物業價格劃分，在7個價格組別當中，9月份的登記量各有升跌或持平。錄得升幅的3個組別當中，以1億元或以上組別的高價店舖登記量升幅最顯著，由8月的2宗大增至9月共11宗，增幅達4.5倍，其中包括有發展商收購中環擺花街店舖所帶動。

此外，介乎2,000萬至5,000萬元以內的中高價店舖買賣登記量亦錄得50%的升幅，由8宗增至12宗，當中亦包括4宗深水埗醫局街的店舖收購。另一方面，上月最矚目的大額登記為上水保榮路威尼斯花園1樓A至H舖，涉及登記金額近1.88億元。

以地區劃分，在該行觀察的17個分區當中，9月份共有8個地區的登記量按月有所增加，當中以旺角區的升幅最顯著，月內錄得9宗登記，較8月的2宗大增3.5倍；此外，深水埗區亦上升1.3倍，錄得7宗買賣登記。至於逆市錄得登記量較顯著跌幅的觀察區為元朗及屯門區，分別挫75%及50%；而銅鑼灣及大埔區更較對上一個月的3宗及1宗雙雙跌至9月份出現「零成交」的靜局。

鄭得明指出，受示威及交通受阻影響，10月上旬店舖買賣幾近停頓，情況直至下半月才見改善，故料10月份登記量難望上升，料持續在約80宗的水平窄幅上落。至於展望11月份，相信隨着更多業主願意面對現實割價求售，希望可以刺激11月份的買賣登記好轉，或有力上試至近百宗的水平。

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