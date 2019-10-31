【fb直播】港經濟陷衰退　股樓匯何去何從？

2019年10月31日 16:50
  • 東網電視
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    內憂外患夾擊下，香港上季經濟按年實質下跌2.9%，陷入技術性衰退，金融市場股、樓何去何從？
    另外，美國一如預期減息四分一厘，而本港銀行亦都跟減優惠利率0.125厘，刺激港股周四(31日)全日有得升，惟本港經濟陷入衰退，升勢可唔可以延續？
    有消息指，阿里巴巴計劃最快11月在香港上市，集資1170億港元，港交所(00388)應聲彈出，最多升逾3%。呢個消息炒過唔只一次，今次跟入又會唔會太遲？
    三星及蘋果公司業績好過市場預期，舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)升幅顯著，其中舜宇曾升逾9%。不過仔細睇番三星同蘋果公司條數，利潤都要跌，而家跟入手機股會唔會中伏？
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