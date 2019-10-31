【fb直播】港經濟陷衰退 股樓匯何去何從？

內憂外患夾擊下，香港上季經濟按年實質下跌2.9%，陷入技術性衰退，金融市場股、樓何去何從？

另外，美國一如預期減息四分一厘，而本港銀行亦都跟減優惠利率0.125厘，刺激港股周四(31日)全日有得升，惟本港經濟陷入衰退，升勢可唔可以延續？

《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈，以及獨立分析師文錦輝為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－－