【fb直播】港經濟陷衰退 股樓匯何去何從？
2019年10月31日 16:50
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內憂外患夾擊下，香港上季經濟按年實質下跌2.9%，陷入技術性衰退，金融市場股、樓何去何從？
另外，美國一如預期減息四分一厘，而本港銀行亦都跟減優惠利率0.125厘，刺激港股周四(31日)全日有得升，惟本港經濟陷入衰退，升勢可唔可以延續？
有消息指，阿里巴巴計劃最快11月在香港上市，集資1170億港元，港交所(00388)應聲彈出，最多升逾3%。呢個消息炒過唔只一次，今次跟入又會唔會太遲？
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