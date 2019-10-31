【經濟災難】何濼生：收縮幅度不及08年　但未看到出路

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生表示，本次經濟收縮「唔會好似2008年跌得咁深，但暫時暫時睇唔到出路。」

香港經濟收縮，有人認為，部分原因是中美貿易戰，以及中國經濟放緩所致，但陳氏卻不認同，因為「中國有6.1%增長，美國有2%增長，照正常香港不會太差」。

他指，本次衰退，主要由香港街頭混亂的情況所致，這需要政治上來解決，而主要解決方法涉及修改基本法，這並非香港政府可以控制。

樓市雖然在施政報告之後出現小陽春，但他料只是短期的反彈，因為不少人「都擔心自己份工，變成有人開始推遲置業決定」。

雖然整體經濟轉壞，但何認為部分板塊未至於太差，例如金融業，「因為美國股市創新高，而且在中美貿易戰之下，不少美國上市公司都聲稱會計劃回香港上市。」另外，他亦指，貿易戰始終會有緩和的時候，屆時香港經濟又會稍為恢復。

●陳鳳翔：香港未來經濟或進入「台灣模式」

城市大學工商管理碩士課程協理主任陳鳳翔表示，香港經濟收縮已成事實，短期內反彈機會較微。原因為傳統四大經濟支柱：旅遊、金融、貿易、專業服務當中，旅遊兼本地消費已受香港政治情況而受到重大的影響。金融方面，他指以往很多外國金融機構都會來香港舉辦國際會議，然而這類型會議愈來愈少。

另外，他估計香港部分的經濟功能，會被周邊地區取代，例如會議展覽業或會遷移至澳門和內地一些城市。惟幸融資的能力其他地區仍然未能取代。

他指，香港雖然經濟差，社會不穩定，但香港人不需要急於移民。另外，他認為，香港經濟或會走向「台灣模式」。他解釋，台灣以前是「亞洲四小龍」之一，經濟增長是亞洲區最快的其中一位，可是其經濟地位被其他地區取代、經濟增速減慢後，社會普遍沒有要重新爭取成為區內經濟的尖子，換來是人們生活更優閒，但又不致於太差。他認為香港新一代所爭取的，目前正向這方向轉變中。

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