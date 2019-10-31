香港第3季末負資產宗數增至53宗

香港金融管理局公布負資產住宅按揭貸款的最新調查結果，負資產宗數由2019年第2季末的一宗，增加至第3季末的53宗。這些個案大部分為銀行職員的住屋按揭貸款，少數涉及按揭保險計劃的貸款。這些貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及的金額，亦按季升109倍，至第3季末的3.3億元。然而，銀行自從2011年第1季，並無錄得任何拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

必須注意的是，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值，當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

受訪銀行的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。

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