香港三間發鈔銀行齊減息0.125厘

香港三家發鈔銀行已齊齊宣布減息。繼滙豐銀行和渣打香港後，中銀香港亦宣布下調最優惠利率(P)。

中銀剛宣布自下周一(11月4日)起，將港元最優惠利率下調0.125厘，由5.125厘減至5厘。活期儲存款年利率為0.001厘。

滙豐銀行今早(10月31日)宣布減息，將P下調0.125厘，由5.125厘降至5厘，為香港銀行11年來首度減息。渣打香港亦由周五(11月1日)起將P下調0.125厘，由年息5.375厘調低至5.25厘。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.125厘，下調至0.001厘。

滙豐銀行亞太區顧問梁兆基表示，香港存款利率技術上已處於零水平，未來減無可減，預期美國年內再減息機會不大，不過料明年上半年有機會再減息一次。不過，倘若美國今年再減息一次，坦言香港亦再無減息空間，目前無考慮負利率的需要。

●是次減息節奏稍快

上海商業銀行研究部主管林俊泓坦言，對香港大型銀行宣布下調最優惠利率感到意外，按照過往經驗，大型銀行「加慢減快」的息口調整步伐屬於合理，惟是次息口調整較預期仍然過快。

他解釋，港元拆息未算處於低企水平，未去到要減息的地步，原預期美國再減息1至2次，港息才會跟減，是次減息節奏明顯稍快。

至於其他中小型銀行會否跟隨削息，他預期未必間間跟減，由於大型銀行往來及儲蓄存款（CASA )比率較高，私人貸款比重相對較小，容易理解其減息舉措，至於中小行CASA比率較低，難一概而論會否間間跟隨。

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