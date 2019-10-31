中原：10月工商舖買賣錄117宗 宗數創歷年新低

物業投資市場面臨重大挑戰，本港政治爭議短期內未見解決出路；而國際層面上，中美兩國貿談再起阻撓，經濟環境充滿不穩定因素，令普遍投資步伐放緩。中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，10月份工商舖物業買賣成交僅錄得117宗水平，不只按月跌逾一半，數字更對比沙士時期更低，宗數創歷年新低；而成交金額更跌至18.89億元，較9月份下調九成。

潘氏又表示，截至10月30日，該月工商舖合計有約117宗買賣個案，對比9月下跌超過五成，按年更有約72%跌幅。翻查過往數字，對上一次跌破200宗水平為2016年2月，錄得約198宗，惟該月份為農曆新年季節，屬季節性調整。數據又顯示，2003年沙士時期每月成交宗數均超過200宗，即使最差的2月份，亦錄得約286宗水平，與今次數據相比，兩者相差近六成，意味近月商廈買賣市況出現較沙士時期更低迷的局面。

在缺乏大額成交支持下，10月份工商舖買賣金額跌至新低，單月錄得18.89億元，較9月份錄得的199.27億元，下調九成，較去年同期的127.45億元下調85%。潘氏續表示，工商舖三個範疇成交量按月跌幅由兩成起，而對比去年同期跌幅更超過七成。當中工廈物業落差最大，月內僅有約56宗成交，對比9月大跌近六成，同時亦創歷年新低。緊追其後的為商舖市場，按月成交量同樣減逾五成，10月錄得約39宗，對比上月減少約53%。而寫字樓方面，按月錄得約22宗成交，雖然按月跌幅較少，但已出現連續兩個月成交量不足30宗情況。

潘氏續稱，整體工商舖市場前景仍然不明朗，中美經濟爭議不休，本地生產總值(GDP)持續負增長，個別業主把單位「封盤」或是「轉賣為租」，令放售盤源更少，預料今年底前買賣交投將會持續低迷；惟美國聯儲局減息0.25厘，意味聯邦基金利率將降低至1.5至1.75厘，為樓市帶來正面作用，明年第一季可望會有轉好跡象。。

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